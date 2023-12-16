В Хмельницкой области сообщили о взрывах

В Киеве, в Винницкой, Житомирской, Киевской и Черниговской областях действует воздушная тревога

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Взрывы раздаются в Хмельницкой области в районе Староконстантинова. Как утверждает украинское издание "Зеркало недели", речь идет о работе средств ПВО.

Ранее украинские СМИ сообщали о многочисленных взрывах в Киеве и Киевской области, Чернигове, Черкасской области и подконтрольном украинским силам городе Херсоне. Власти традиционно объясняют их работой средств ПВО.

По состоянию на 04:10 мск режим воздушной тревоги сохраняется в Киеве, в Винницкой, Житомирской, Киевской и Черниговской областях.