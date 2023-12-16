Вице-премьер Госсовета КНР предложил РФ усилить меры глобального энергоуправления

ПЕКИН, 16 декабря. /ТАСС/. Китай предлагает России укреплять взаимодействие в области глобального энергетического управления и сообща способствовать стабильному развитию международного рынка энергоносителей. Об этом заявил вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян в ходе 20-го заседания Российско-китайской комиссии по энергетическому сотрудничеству.

"Предлагаю усилить [совместные] меры в области глобального энергетического управления, придерживаться подлинно многостороннего подхода, вносить более значительный вклад в долгосрочное, здоровое, стабильное и устойчивое развитие глобального энергетического рынка", - приводит сайт МИД Китая слова Дин Сюэсяна, который провел в Пекине консультации с заместителем председателя правительства РФ Александром Новаком.

Вице-премьер Госсовета заверил, что Пекин заинтересован в наращивании глобального партнерства с Москвой в области использования экологически чистых источников энергии. Под стратегическим руководством председателя КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина обе страны успешно продвигают высококачественное, масштабное и всеобъемлющее энергетическое сотрудничество, добавил Дин Сюэсян. По его оценке, двусторонние отношения в сфере энергетики являются "образцом равноправного, взаимовыгодного и прагматичного взаимодействия".

Дин Сюэсян такэе отметил, что Китай вместе с Россией будет содействовать повышению устойчивости цепочек поставок энергоносителей и содействовать продвижению двустороннего стратегического партнерства в новую эру. "Китайская сторона готова вместе с РФ <...> продолжать повышать устойчивость производственно-сбытовых цепочек в области энергетики", - приводит сайт МИД Китая слова Дин Сюэсяна, который провел в Пекине консультации вместе с заместителем председателя правительства России Александром Новаком.

Как уточнил вице-премьер Госсовета, Пекин намерен укреплять с Москвой "партнерство высокого уровня в энергетике в соответствии с важным консенсусом, достигнутым между лидерами двух стран". Он подчеркнул, что Китай стремится к интенсивному взаимодействию с РФ. Дин Сюэсян отметил, что КНР и Россия должны добиваться новых, "еще более плодотворных результатов в энергетическом сотрудничестве, вместе продвигать китайско-российское всеобъемлющее стратегическое партнерство в новую эру".