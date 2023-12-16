Экс-советник главы Пентагона заявил, что США породили в Ираке хаос

НЬЮ-ЙОРК, 16 декабря. /ТАСС/. США создали хаос на территории Ирака и теперь пытаются скрыть свой провал. Такое мнение выразил бывший советник министра обороны в администрации экс-президента США Дональда Трампа полковник в отставке Дуглас Макгрегор.

"Америка должна уйти из Ирака. У нас все еще там более 5 тысяч служащих и 12 или 13 баз. <...> Для чего мы там? Чтобы скрыть, что мы провалились в Ираке? Ирак был огромным стратегическим бедствием. Мы создали хаос", - написал он на своей странице в соцсети X ("икс", ранее Twitter).

20 марта 2003 года войска международной коалиции во главе с США начали масштабную военную операцию против Ирака, получившую название "Иракская свобода" (Iraqi Freedom). Иностранное вторжение, свержение президента Саддама Хусейна и многолетние боевые действия погрузили страну в хаос межэтнической и межрелигиозной войны. Территория Ирака стала опорной площадкой для многочисленных террористических группировок, в том числе "Аль-Каиды" и ИГ (запрещены в РФ). К 2014 году более 60% территории страны находились под контролем боевиков ИГ, и только к концу 2017-го при поддержке новой международной коалиции под эгидой США иракские войска очистили районы республики от формирований этой террористической группировки.

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Решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 г. "Аль-Каида" признана террористической организацией. Ее деятельность в России запрещена.

Решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 г. группировка "Исламское государство" (до 2014 г. - "Исламское государство Ирака и Леванта", ИГИЛ) признана террористической организацией. Ее деятельность в России запрещена.