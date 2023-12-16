Посол в РФ заявил, что экономика Израиля готова к продолжительным боевым действиям

Александр Бен Цви при этом признал, что палестино-израильский конфликт "станет бременем для бюджета следующего года"

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Израиль сможет поддерживать боевые действия продолжительное время, экономика страны к этому готова. Об этом заявил ТАСС посол Израиля в России Александр Бен Цви.

"Да, она (экономика - прим. ТАСС) готова к продолжительным боевым действиям, - сказал дипломат. - Факт остается фактом: выхода нет, война продолжается. Мы будем воевать. И экономический вопрос не повлияет на нашу готовность продолжать боевые действия".

"У нас нет проблем с ресурсами", - отметил Бен Цви. При этом он признал, что палестино-израильский конфликт "станет бременем для бюджета следующего года". "Любые военные действия, неважно где, в какой стране, это правда очень большое бремя для бюджета, - продолжил посол. - Миллионы долларов уходят на войну. И желательно, чтобы они уходили, конечно, как всегда говорят экономисты, на другие дела".

Бен Цви пояснил, что держать большое количество людей в резерве во время боевых действий "очень сложно", потому что они не находятся на своих рабочих местах. "Но я надеюсь, что мы это решим, потому что наша экономика очень быстро может возвращаться к нормальной работе. И я надеюсь, что это произойдет", - сказал дипломат.

В качестве примера "экономического решения" проблемы с нехваткой рабочей силы на фоне мобилизации он назвал привлечение волонтеров на места граждан, которые находятся на фронте. "Есть очень много людей, готовых помочь. <...> Есть и проблемы. Всегда это будет, когда идет война. Но израильская экономика достаточно сильная, чтобы продолжать", - заключил Бен Цви.