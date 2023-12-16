Глава МИД Китая предложил пути улучшения связей Ирана и Саудовской Аравии

Как считает Ван И, обоим исламским государствам следует "придерживаться стратегического выбора примирения", активно обсуждать сотрудничество в различных областях, а также "исключить внешнее вмешательство"

ПЕКИН, 16 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел КНР Ван И на заседании китайско-саудовско-иранской комиссии выдвинул предложение из трех пунктов по улучшению отношений между Тегераном и Эр-Риядом. Об этом сообщил МИД Китая.

"Прежде всего, следует без колебаний придерживаться стратегического выбора примирения, - приводит сайт китайского внешнеполитического ведомства слова Ван И, который провел в Пекине консультации с заместителем министра иностранных дел Саудовской Аравии Валидом ибн Абдель Каримом аль-Херейджи и его иранским коллегой Али Багери Кани. - Улучшение саудовско-иранских отношений отвечает интересам обеих сторон, соответствует ожиданиям международного сообщества, способствует усилению влияния двух государств в регионе и на международной арене". Глава МИД КНР выразил надежду, что Иран и Саудовская Аравия будут сохранять стратегическую самостоятельность, путем диалога и консультаций укреплять взаимное доверие, "долгосрочные и всеобъемлющие добрососедские связи".

"Во-вторых, нужно продолжать продвигать процесс улучшения отношений. Китай приветствует активное обсуждение вопросов саудовско-иранского сотрудничества в области торговли и экономики, безопасности, в гуманитарной сфере, - добавил он. - Мы готовы укреплять взаимодействие с обеими сторонами". Китайский дипломат уточнил, что Пекин надеется на своевременное устранение недопонимания между Ираном и Саудовской Аравией. Он указал на необходимость избегать просчетов при продвижении диалога. "Китай готов и дальше играть позитивную и конструктивную роль", - подчеркнул министр.

Третьим пунктом, по словам Ван И, является необходимость"исключить внешнее вмешательство". "Ближний Восток не может быть полем боя для геополитической борьбы между державами, судьба этого региона должна быть в руках его народов", - сказал он. Глава МИД КНР выразил уверенность, что процесс улучшения саудовско-иранских отношений соответствует "правильной стороне истории". "Я верю, что у Саудовской Аравии и Ирана имеются все возможности, а также мудрость для того, чтобы своевременно устранить внешнее вмешательство, способствовать процессу примирения, поддерживать долгосрочные мир и стабильность в регионе", - подытожил министр.

10 марта Тегеран и Эр-Рияд договорились о восстановлении дипломатических отношений и возобновлении работы посольств в течение двух месяцев. Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани и государственный министр по национальной безопасности Саудовской Аравии Мусаид бен Мухаммед аль-Айбан несколько дней вели переговоры в Пекине, по итогам которых было принято трехстороннее заявление.