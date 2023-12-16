Президент Туркмении поздравил Токаева с Днем независимости Казахстана

Сердар Бердымухамедов также отметил, что Ашхабад намерен продолжать развивать сотрудничество с Астаной в различных сферах

АШХАБАД, 16 декабря. /ТАСС/. Туркмения будет и впредь планирует развивать сотрудничество с Казахстаном в различных сферах. Об этом написал ее президент Сердар Бердымухамедов в поздравлении своему казахстанскому коллеге Касым-Жомарт Токаеву по случаю Дня независимости республики.

"Казахстан традиционно является надежным другом и партнером Туркменистана. Наше сотрудничество продолжает укрепляться и развиваться благодаря регулярным визитам, проводимым на высоком уровне. Взаимодействие между Туркменистаном и Казахстаном охватывает различные сферы, такие как политика, экономика, культура, образование, транспорт и другие. Мы и впредь будем укреплять взаимопонимание и расширять сотрудничество во всех этих областях во благо наших народов", - цитирует Бердымухамедова официальная газета "Нейтральный Туркменистан".

Глава Туркмении направил Токаеву пожелания крепкого здоровья, благополучия и счастья, а братскому народу Казахстана - мира, дальнейшего прогресса и процветания.

Верховный совет Казахстана принял закон о независимости и суверенитете республики 16 декабря 1991 года.