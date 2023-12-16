Суд обязал соратника Трампа выплатить $148 млн за вмешательство в выборы

В частности, Руди Джулиани должен выплатить сотруднице избиркома Руби Фримен и ее дочери Шэй Мосс более $72 млн, а также штраф в размере $75 млн, сообщил председатель избирательной комиссии штата Джорджия Габриэль Стерлинг

ВАШИНГТОН, 16 декабря. /ТАСС/. Суд в Вашингтоне обязал экс-адвоката и соратника бывшего президента США Дональда Трампа Руди Джулиани выплатить более $148 млн двум сотрудникам избирательной комиссии в штате Джорджия за предполагаемое вмешательство в выборы. Об этом сообщил председатель избирательной комиссии штата Габриэль Стерлинг.

Согласно вердикту суда, Джулиани должен выплатить сотруднице избиркома Руби Фримен и ее дочери Шэй Мосс, которых он обвинил в манипуляциях с бюллетенями, по $16 млн за клевету, а также по $20 млн за эмоциональный ущерб. Присяжные также постановили, что соратник Трампа должен выплатить штраф в размере $75 млн, который призван "удержать его от подобных клеветнических нападок в будущем".

Издание Politico уточняет, что неизвестно, какую часть упомянутых средств в итоге получат Фримен и Мосс. По ее данным, 79-летний Джулиани находится в тяжелом финансовом положении. В начале заседания суда он заявил, что обязательство выплатить многомиллионную компенсацию будет для него "гражданским эквивалентом смертной казни".