Индонезия заявила, что готова быть посредником в разрешении конфликта на Украине

При этом президент республики Джоко Видодо не высказал какой-либо критики в адрес России, отметило издание Yomiuri

ТОКИО, 16 декабря. /ТАСС/. Индонезия готова стать посредником в разрешении конфликта на Украине, заявил ее президент Джоко Видодо в интервью газете Yomiuri.

"Мы готовы выступить в качестве посредника", - сказал он, избежав какой-либо критики в адрес России, отмечает издание.

Касаясь ситуации на Ближнем Востоке, Видодо отметил, что "корень проблемы кроется в отсутствии независимого Государства Палестина". "Ближневосточный конфликт можно урегулировать только на основе принципа двух государств", - добавил президент.

Видодо прибыл с визитом в Токио для участия в специальном саммите Япония - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), который пройдет 17 декабря по случаю отмечаемого 50-летия сотрудничества. Также у него запланирована двусторонняя встреча с премьер-министром Японии Фумио Кисидой.