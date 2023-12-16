Эксперт считает власть Зеленского препятствием для вступления Украины в ЕС

Как отметил Цуй Хэн, принятие Украины в Евросоюз будет означать для "и без того испытывающей трудности" европейской экономики большой наплыв мигрантов и огромные финансовые расходы

ПЕКИН, 16 декабря. /ТАСС/. Коррумпированная администрация украинского президента Владимира Зеленского стала главным препятствием, которое лишает Украину возможности вступить в Евросоюз. Об этом заявил аналитик Центра учебной подготовки "Китай - Шанхайская организация сотрудничества" по продвижению международного взаимодействия и сотрудничества в сфере судопроизводства Цуй Хэн.

"Украина по-прежнему далека от выполнения условий [вступления в ЕС], определяемых Копенгагенскими критериями. Не только в плане финансов и экономики, но и, что самое главное, в вопросе коррупции, - приводит его слова газета Global Times. - Поскольку нынешняя администрация [украинского президента] глубоко погрязла в коррупции - это вопрос, по которому Евросоюз пытается оказать давление на Зеленского, чтобы тот выполнил указания США (по поводу необходимости противодействия растлению в структурах власти - прим. ТАСС)".

По мнению китайского политолога, руководство ЕС начало вести разговоры о возможном принятии Украины в объединение, чтобы компенсировать "отсутствие возможности и желания" продолжать оказывать финансовую и военную поддержку Киеву в российско-украинском конфликте. Ссылаясь на экспертное сообщество, авторы издания отмечают, что европейские политики из-за "множества неопределенностей" не будут спешить помогать режиму Зеленского "по меньшей мере до президентских выборов, которые пройдут в США в 2024 году".

Цуй Хэн отметил, что принятие Украины в Евросоюз будет означать для "и без того испытывающей трудности" европейской экономики большой наплыв мигрантов и огромные финансовые расходы. "Кроме того, некоторые члены ЕС опасаются, что ее вступление может отразиться на их отношениях с Россией", - добавил он.

Как уточнил Цуй Хэн, такие крупные государства Европы, как Германия и Франция, больше "не хотят нагнетать напряженность" при взаимодействии с РФ. Другие же страны, например, Венгрия и Словакия, закупающие российские энергоносители, опасаются, что лишатся возможности их импортировать.

В ночь на 15 декабря лидеры стран Евросоюза в Брюсселе решили начать переговоры с Украиной о вступлении в сообщество. Когда Совет ЕС принимал соответствующее решение, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан покинул зал заседаний, хотя официально не воспользовался своим правом вето. Сам он распространил в соцсетях сообщение с критикой перспективы обсуждения с Киевом указанного вопроса.