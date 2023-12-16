Китай и КНДР провели консультации на уровне заместителей глав МИД

Как сообщили в МИД КНР, стороны, в частности, обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес

ПЕКИН, 16 декабря. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел Китая Сунь Вэйдун и замглавы МИД КНДР Пак Мён Хо провели консультации по вопросам, касающимся укрепления стратегических контактов и координации между двумя странами. Об этом сообщило китайское внешнеполитическое ведомство.

Как уточняется в распространенном сообщении, участники состоявшихся 15 декабря в Пекине переговоров "договорились использовать возможности для углубления дружественного сотрудничества по случаю 75-й годовщины установления дипломатических отношений между двумя государствами". "Стороны также обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес", - говорится в нем.