Украинский военнопленный рассказал, что до фронта ни разу не держал в руках автомат

Сергей Пацюк добавил, что сдался в плен добровольно

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Украинский военнопленный Сергей Пацюк рассказал, что до попадания на фронт ни разу не держал в руках автомат. Это следует из его рассказа, видеозапись которого распространило в субботу Минобороны РФ.

До попадания на фронт "ни разу не держал в руках автомат", говорит он, добавляя, что был мобилизован силой и сразу отправлен в зону боевых действий. Утверждает, что сдался в плен добровольно.

"Ничего не получится, потому что мы не подготовлены", - говорит Пацюк, добавив, что "они просто нас пускают как расходный материал".

"Я хочу жить. Не хочу ехать сейчас домой, потому что там небезопасно. Меня обратно заберут на войну. Я хотел бы попасть домой только после завершения войны", - сказал он.