Япония и Малайзия договорились о всеобъемлющем стратегическом партнерстве

Японский премьер-министр Фумио Кисида с его малайзийский коллега Анвар Ибрагим выступили за укрепление экономических связей и развитие гуманитарных обменов

ТОКИО, 16 декабря. /ТАСС/. Япония и Малайзия договорились повысить уровень двусторонних отношений до всеобъемлющего стратегического партнерства. Такое решение принято по итогам состоявшейся в Токио встречи японского премьер-министра Фумио Кисиды с его малайзийским коллегой Анваром Ибрагимом.

"Премьер-министр Кисида выразил благодарность за визит премьер-министра Анвара Ибрагима в Японию и приветствовал совместное заявление, которое поднимает отношения Японии и Малайзии до уровня всеобъемлющего стратегического партнерства. Премьер-министр Кисида также заявил, что, поскольку мир находится на историческом поворотном этапе, Япония придает большое значение развитию сотрудничества с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии [АСЕАН], включая Малайзию, для поддержания и укрепления свободного и открытого международного порядка, основанного на верховенстве закона", - говорится в сообщении МИД Японии.

В рамках партнерства стороны договорились о запуске стратегического диалога между внешнеполитическими и оборонными ведомствами для развития сотрудничества в сфере безопасности. Кроме того, главы правительств выступили за укрепление экономических связей и развитие гуманитарных обменов.

Также по итогам встречи стороны заключили меморандум о сотрудничестве в области разработки и применения космических технологий между Японским агентством аэрокосмических исследований и Малайзийским космическим агентством.

В Токио 16-18 декабря проходит специальный саммит Япония - АСЕАН, приуроченный к 50-летию сотрудничества и дружбы. Ассоциация была основана в 1967 году и к настоящему времени объединяет 10 стран: Бруней, Вьетнам, Индонезию, Камбоджу, Лаос, Малайзию, Мьянму, Сингапур, Таиланд и Филиппины. На прошедшем в ноябре 2022 года саммите АСЕАН в Пномпене статус кандидата на вступление в ассоциацию получил Восточный Тимор.