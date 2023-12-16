Kyodo: оборонные расходы Японии в 2024 году вырастут более чем на 10%

Они составят около $54,1 млрд, сообщило агентство со ссылкой на правительственные источники

ТОКИО, 16 декабря. /ТАСС/. Правительство Японии готово одобрить заявку министерства обороны на увеличение бюджета в 2024 году до уровня около 7,7 трлн иен ($54,1 млрд) по текущему курсу, что примерно на 13,2% больше аналогичной статьи расходов в текущем году. Об этом сообщило агентство Kyodo со ссылкой на правительственные источники.

Отмечается, что средства планируется потратить на приобретение ракет большой дальности японского производства в рамках поставленных ранее целей по укреплению контратакующего потенциала. Кроме того, бюджет включает в себя расходы на разработку истребителя следующего поколения совместно с Великобританией и Италией.

Также правительство выделит деньги на разработку гиперзвуковой ракеты с дальностью полета 3 тыс. км. Помимо этого, планируется обеспечить ассигнования на строительство двух кораблей, оснащенных системой ПРО Aegis, и на укрепление защитного потенциала отдаленных островов.

Японское правительство 16 декабря прошлого года утвердило новую стратегию нацбезопасности. В частности, в ней указывается на право Японии наносить контрудары по целям на территории потенциального противника. В то же время в документе подчеркивается, что нанесение превентивных ударов не допускается.

Стратегия также предполагает увеличение военных расходов к 2027 году почти вдвое, до 2% ВВП. В рамках пятилетнего плана с 2023 года по 2027 год предполагается потратить на оборонные нужды 43,5 трлн иен ($306 млрд). Для приобретения потенциала ответного удара правительство Японии планирует увеличить дальность имеющихся у нее на вооружении ракет "Тип-12", закупить американские крылатые ракеты Tomahawk и разработать собственные гиперзвуковые вооружения.