Силовики Латвии выбросили на границе с Белоруссией двух избитых беженцев

Белорусские медики оказали им необходимую помощь, сообщили в Госпогранкомитете республики

МИНСК, 16 декабря. /ТАСС/. Государственный пограничный комитет (ГПК) Белоруссии сообщил, что латвийские силовики выбросили на границе двух избитых беженцев, белорусские медики оказали им необходимую помощь.

"Вечером 15 декабря на границе с Латвией белорусские пограничники обнаружили двух иностранцев. Со слов мужчин, они были задержаны на сопредельной территории латвийскими военными, - говорится в сообщении пресс-службы ГПК. - Во время проведения "процедуры разбирательства", которая в понимании европейской демократии представляет собой насилие, мужчин жестоко избили".

В ГПК отметили, что на лице и теле беженцев остались многочисленные гематомы и следы от ударов. "В таком беспомощном и изможденном состоянии иностранцев доставили на границу с Беларусью и оставили на произвол судьбы", - отметили в пресс-службе.

Белорусские пограничники вызвали на место бригаду медиков, пострадавшим оказана первая помощь, мужчины доставлены в больницу. В ГПК отметили, что в этом году миграционная политика латвийских властей отличается особой жестокостью и привела к гибели 13 беженцев, которые искали защиту и помощь в странах Европы.