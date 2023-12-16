Писториус считает, что Европа может скоро столкнуться с новыми военными угрозами

По словам министра обороны ФРГ, США в следующем десятилетии снизят свой вклад в обеспечение безопасности в этом регионе

БЕРЛИН, 16 декабря. /ТАСС/. Министр обороны ФРГ Борис Писториус считает, что Европа в конце нынешнего десятилетия может столкнуться с новыми военными угрозами и что у нее есть 5-8 лет для укрепления своего военного потенциала. Такую точку зрения он высказал в интервью газете Welt am Sonntag.

Как считает глава Минобороны, "нужно исходить из того, что США в следующей декаде будут действовать в Тихоокеанском регионе в большей степени, нежели сегодня, независимо от того, кто станет следующим президентом", и произойдет снижение их вклада в обеспечение безопасности в Европе. "Это означает, что мы, европейцы, должны повысить наш вклад в обеспечение безопасности на нашем континенте", - полагает Писториус.

"У нас есть сейчас примерно от пяти до восьми лет, за которые нам нужно наверстать упущенное - это касается как вооруженных сил, так и промышленности и общества", - заявил министр. При этом он указал на то, что Россия значительно повышает производство вооружений. "В конце этого десятилетия мы можем столкнуться с угрозами. Но к тому времени мы будем подготовлены к ним", - заверил глава Минобороны ФРГ.

Писториус также заявил, что ФРГ заинтересована в развитии военного сотрудничества с другими странами "Веймарского треугольника" - Францией и Польшей. "Мы должны изучить, как на основе планов по обороне НАТО действовать вместе на восточном фланге [альянса]. Чего мы там можем вместе достигнуть?" - сказал он, сообщив, что намерен в 2024 году как можно скорее нанести визит в Польшу.