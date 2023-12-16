ВМС Индии заявили, что следят за передвижением предположительно захваченного судна Мальты

В пресс-службе военно-морских сил сообщили, что на борт поднялась группа неизвестных людей

НЬЮ-ДЕЛИ, 16 декабря. /ТАСС/. Индийские военно-морские силы перехватили сигнал бедствия от мальтийского грузового судна MV Ruen, предположительно захваченного в Аравийском море, и следят за его передвижением. Об этом сообщили в пресс-службе индийских ВМС.

"Индийские ВМС ответили на сигнал бедствия о захвате в Аравийском море от следовавшего под флагом Мальты судна MV Ruen", - говорится в заявлении ВМС Индии. Отмечается, что на борт судна поднялась группа неизвестных людей.

Патрульный самолет ВМС Индии и военный корабль, осуществлявшие антипиратское патрулирование, немедленно отреагировали на сигнал бедствия. "Самолет ВМС Индии пролетел над MV Ruen рано утром 15 декабря и продолжает наблюдать за судном, которое, по видимому, направляется к побережью Сомали. Военный корабль индийских ВМС перехватил MV Ruen рано утром 16 декабря. Ситуация находится под пристальным контролем", - подчеркнули в военно-морских силах страны.

В ВМС Индии сообщили, что на борту MV Ruen находится 18 членов экипажа. При предполагаемом захвате судна на его борт поднялись шесть человек.

"Военно-морские силы Индии по-прежнему привержены оказанию первой помощи в регионе и обеспечению безопасности торгового судоходства наряду с международными партнерами и дружественными зарубежными странами", - говорится в заявлении.