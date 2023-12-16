СМИ: сенегальского оппозиционера арестовали за оскорбление властей

Муссу Диопа также обвиняют в действиях или маневрах, которые могут поставить под угрозу общественную безопасность или вызвать серьезные политические волнения, сообщило издание Senego

НАЙРОБИ, 16 декабря. /ТАСС/. Кандидат на президентских выборах в Сенегале 2024 года от оппозиционной коалиции Мусса Диоп был арестован и помещен под стражу по обвинению в "оскорблении главы государства и распространении ложных новостей". Об этом сообщило издание Senego.

Бывшего представителя правящей партии, перешедшего в оппозицию, обвиняют в оскорблении главы государства, действиях или маневрах, которые могут поставить под угрозу общественную безопасность или вызвать серьезные политические волнения, распространении ложных новостей, клевете, подделке государственной печати, подлоге и использовании подлога. Ранее он раскрыл детали контракта на эксплуатацию алмазного рудника на севере Сенегала, в котором якобы участвовали президент Маки Саль, промышленник Жан-Клод Мимран, правая рука последнего Мамаду Диагна Ндиайе и бывший министр горнодобывающей промышленности Али Нгуйе Ндиайе, тоже баллотирующийся на президентских выборах 2024 года. Позже министерство горнодобывающей промышленности Сенегала, сами Ндиай и Мимран отвергли все обвинения.

Президентские выборы в Сенегале запланированы на конец февраля следующего года, свои кандидатуры выдвинули более 200 человек. Президент Маки Саль, избранный в 2012 году сроком на семь лет и переизбранный в 2019 году на пять лет, не идет на переизбрание. Внесение кандидатур в Конституционный совет запланировано на период с 12 по 26 декабря.

Ранее суд первой инстанции Дакара постановил отменить решение об исключении лидера оппозиции Усмана Сонко из списка кандидатов в президенты на выборах. Сонко основал и возглавил партию "Патриоты Сенегала за труд, этику и братство" в 2014 году. Он участвовал в президентских выборах 2019 года и занял третье место с 16% голосов. Сонко уже объявил, что намерен участвовать в президентских выборах, которые состоятся в феврале 2024 года.