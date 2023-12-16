Премьер Финляндии назвал "атакой на суверенитет" наплыв беженцев на границе с РФ

По мнению Петтери Орпо, "это организованная деятельность" при участии властей другой страны

ХЕЛЬСИНКИ, 16 декабря. /ТАСС/. Массовый наплыв беженцев на границе с Россией является атакой на суверенитет Финляндии и Евросоюза. С таким утверждением выступил в интервью утренней программе телеканала Yle глава правительства Финляндии Петтери Орпо.

"Это явная атака на суверенитет Финляндии и Евросоюза, на наши границы", - указал Орпо, говоря о небывалом в истории Финляндии наплыве беженцев на границе с Россией. При этом он утверждал, что "это организованная деятельность, в которой участвуют власти другой страны".

Он также прокомментировал отсутствие точек приема заявлений от лиц в поисках убежища на границе с Россией. "Если мы так очевидно являемся целью гибридной атаки со стороны иностранного государства, мы имеем право полностью прекратить поиск убежища на восточной границе и сосредоточить его в другом месте", - заявил Орпо.

Агентство STT 15 декабря со ссылкой на данные пограничников сообщало об историческом рекорде прибытия беженцев на границе с Россией за одни сутки - более 230 человек.

С 15 декабря по 14 января все автомобильные пункты пропуска на границе с Россией закрыли по решению финского правительства из-за наплыва беженцев из третьих стран, сообщало ранее правительство.

Прием заявлений от лиц в поисках убежища кабмин Финляндии решил осуществлять в морских портах и аэропортах.