Обозреватель The Times призвал к мирным переговорам по Украине

По словам Мэттью Пэрриса, конфликт не может продолжаться до бесконечности

ЛОНДОН, 16 декабря. /ТАСС/. Конфликт на Украине не может продолжаться до бесконечности, поэтому Запад должен поддержать проведение мирных переговоров. Такое мнение выразил публицист Мэттью Пэррис в колонке, опубликованной в пятницу в газете The Times.

"На Украине тупиковая ситуация уже начинает ощущаться, - пишет обозреватель. - Это не может продолжаться вечно. Как только это будет признано, должна быть заключена сделка".

Пэррис замечает, что компромисс не должен означать снижения поддержки Украины со стороны Запада. Наоборот, публицист считает, что Киев нужно максимально вооружить. "Поскольку мы понимаем, что наша цель - переговоры, мы должны удвоить нашу помощь, чтобы Украина могла подойти к этому вопросу с позиции максимальной силы", - говорится в колонке.

"Какова бы ни была его форма [мирного соглашения], неприятная правда, с которой придется столкнуться Украине и ее друзьям, заключается в том, что любое руководство в Москве должно будет иметь возможность сказать российскому народу <…>, что война не была напрасной. И любое руководство в Киеве должно быть в состоянии сказать украинцам, что оно заключило сделку, которая несет постоянный мир, процветание и безопасность, хотя и в пределах границ, к которым оно было вынуждено приспособиться, что несколько уменьшило их страну", - пишет Пэррис.

Он выразил несогласие с раздававшимися и продолжающими раздаваться на Западе призывами воевать, сколько потребуется. "Борьба будет продолжаться бесконечно? Россия может это, ей даже всеобщая мобилизация пока не понадобилась. Может ли Украина? Правда? Что же до "разгрома в военном отношении", то этого невозможно достичь одной лишь обороной, какой бы упорной она ни была, и требуется наступление вглубь российской территории, а также способность удерживать захваченное. Прецеденты похода на Москву не очень хорошие", - отметил публицист.