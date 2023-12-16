В Испании ликвидировали военизированную нацистскую группировку

Кроме того, арестованных подозревают, в частности, в оскорблении государственных институтов, нападениях и незаконном владении оружием, сообщили в правоохранительных органах королевства

МАДРИД, 16 декабря. /ТАСС/. Гражданская гвардия Испании пресекла деятельность военизированной группировки "нацистской идеологии". Об этом говорится в пресс-релизе правоохранительных органов.

По их информации, полицейские задержали в разных провинциях страны 11 членов группировки, в отношении еще 11 человек заведено расследование. Арестованных подозревают, среди прочего, в оскорблении государственных институтов, нападениях, незаконном владении оружием, подстрекательстве к ненависти, дискриминации и насилии в отношении различных коллективов.

Отмечается, что в ходе обысков гражданская гвардия изъяла десять единиц огнестрельного оружия и более 9 тыс. патронов. Расследование началось в ноябре 2021 года, когда стражи порядка обнаружили, как один из главарей группировки публиковал в интернете видео, в которых пропагандировалась ненависть в отношении различных групп. Кроме того, содержались послания о необходимости создать "армию" для того, чтобы "покончить с установленным режимом" в Испании. Задержанные также призывали своих последователей "вооружиться".