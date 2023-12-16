Армия Израиля зафиксировала вторжение двух летательных аппаратов из Ливана

Как сообщили в армейской пресс-службе, в ответ артиллерия Армии обороны еврейского государства стала наносить удары по Ливану

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 декабря. /ТАСС/. Израильские военные зафиксировали вторжение в воздушное пространство на севере страны двух летательных аппаратов, запущенных со стороны Ливана. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"После сирен, прозвучавших на севере Израиля из-за проникновения враждебного летательного аппарата, силы противовоздушной обороны Армии обороны Израиля перехватили враждебный летательный аппарат, залетевший из Ливана в Израиль", - говорится в сообщении.

Еще один летательный аппарат, вторгшийся в израильское воздушное пространство со стороны Ливана, упал в районе приграничного поселка Маргалиот, добавили в армии.

"В ответ артиллерия Армии обороны Израиля наносит удары по Ливану", - проинформировали в пресс-службе.