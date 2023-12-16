Умер эмир Кувейта

Шейху Навафу аль-Ахмеду аль-Джаберу ас-Сабаху было 86 лет

ДУБАЙ, 16 декабря. /ТАСС/. Эмир Кувейта шейх Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах умер в возрасте 86 лет. Об этом сообщило кувейтское государственное телевидение, в эфире которого зачитали официальное заявление канцелярии эмира.

Незадолго до заявления канцелярии кувейтское телевидение прервало прямую трансляцию, запустив в эфире аяты из Корана, что традиционно происходит в монархиях Персидского залива в случае смерти члена правящей семьи.

29 ноября государственный министр по делам канцелярии эмира Мухаммед Абдалла аль-Мубарак ас-Сабах сообщил о госпитализации монарха. Согласно заявлению министра, состояние шейха Навафа было стабильным, ему оказывалась необходимая медицинская помощь.