Немецкий депутат заявил, что у Европы нет собственного мнения по украинскому конфликту

По словам Матиаса Моосдорфа, "вся политика" вокруг конфликта ведется Вашингтоном

ПРАГА, 16 декабря. /ТАСС/. Европа не обладает собственным мнением по украинскому конфликту, а вынуждена следовать правилам, установленным США. Такое мнение высказал депутат Бундестага Матиас Моосдорф, чьи слова 15 декабря опубликовал портал Voice of Europe.

По информации сайта, в Бундестаге обсудили перспективы отношений Евросоюза с Украиной. Это мероприятие было призвано ответить широким слоям европейского населения на вопрос, есть ли место Украине в ЕС. "Сейчас мы слишком не суверенны, чтобы иметь собственное мнение, потому что мы должны следовать правилам, установленным Соединенными Штатами. Вся политика на Украине, в украинском конфликте, а также в мирных переговорах вокруг этого конфликта - все это делается не здесь и не нами, это делается американцами в Вашингтоне, а не где-то еще", - приводит портал слова Моосдорфа.

"Конечно, мы обязаны были спросить у жителей четырех областей на востоке Украины, может быть, под контролем международного права, как они видят свое будущее. Мы не имеем права решать за них, пойдут ли они в Россию или останутся жить на Украине? Есть живые люди, и они должны принять решение о своем будущем. Если мы будем слышать их и следовать их стремлениям, тогда мы все получим конец войны, и, возможно, у нас будет будущее в этом вопросе", - добавил он.