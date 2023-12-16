Полиция Испании заявила о ликвидации сети, поддерживающей ИГ

Как сообщили в правоохранительных органах королевства, операция прошла в две фазы

МАДРИД, 16 декабря. /ТАСС/. Национальная полиция Испании приняла участие в операции, в ходе которой пресечена деятельность сети, сотрудничавшей с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом говорится в пресс-релизе правоохранительных органов королевства.

По их информации, операция прошла в две фазы. Расследование началось в 2021 году и велось в сотрудничестве с 12 странами. В ходе первой фазы в разных государствах были задержаны восемь человек. Во время расследования была выявлена поддерживающая ИГ сеть, члены которой, как предполагается, получали "средства от совершения преступлений в Европе для финансирования" терроризма.

В рамках второй фазы в Испании задержали пять человек. По версии следствия, члены сети планировали две атаки.