Хуситы заявили о массированном ударе беспилотниками по Эйлату

Город расположен на юге Израиля

ДУБАЙ, 16 декабря. /ТАСС/. Хуситы из йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" нанесли массированный удар беспилотными летательными аппаратами по городу Эйлат, расположенному на юге Израиля. Об этом заявил официальный представитель движения Яхья Сариа.

"Военно-воздушные силы Йемена провели операцию, нанеся удар большим количеством беспилотников по чувствительным объектам в районе Умм-эр-Рашраш (имеется в виду Эйлат - прим. ТАСС) на юге оккупированной Палестины", - сказал Сариа в эфире телеканал Al Masirah.