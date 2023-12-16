Болгарское радио сняло с эфира интервью с послом России

Его должны были представить в программе "Политически некорректно"

София, 16 декабря. /ТАСС/. Программный совет Болгарского национального радио (БНР) снял с эфира интервью посла России Элеоноры Митрофановой, которое должно было быть представлено в субботу в программе "Политически некорректно".

"Программный совет БНР большинством голосов принял решение снять с эфира интервью посла Митрофановой, перед этим с требованием не давать интервью в эфир выступили председатель парламентской группы Движения за права и свободы Делян Пеевский и посольство Украины. Мы законопослушные люди и вынуждены выполнить это решение", - объявил в эфире автор и ведущий программы Петр Волгин.

Он определил произошедшее как "акт политической цензуры". Волгин также сообщил, что в интервью Митрофанова говорила на тему свободы слова, о судьбе памятника Советской армии, перспективах развития двухсторонних отношений, ситуации на Украине и на другие актуальные темы.

"На фоне разговоров о демократии, свободе слова и свободе на выражение собственного мнения решения программного совета Болгарского национального радио вызывает лишь недоумение и разочарование", - прокомментировала корреспонденту ТАСС ситуацию Митрофанова.