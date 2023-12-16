Новым эмиром Кувейта провозгласили наследного принца

Он стал преемником умершего шейха Навафа аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха

ДУБАЙ, 16 декабря. /ТАСС/. Наследный принц Кувейта шейх Машааль аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах провозглашен новым эмиром, он стал преемником умершего в субботу шейха Навафа аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха. Соответствующее заявление огласил в эфире кувейтского телевидения заместитель главы правительства, государственный министр по делам кабинета Исса аль-Кандари.

Согласно Конституции Кувейта, после смерти эмира престол автоматически переходит к наследному принцу, однако он сможет приступить к власти только после принесения присяги в Национальном собрании (однопалатный парламент). У нового эмира есть год, чтобы назначить наследника.

Шейх Наваф умер в возрасте 86 лет. 29 ноября государственный министр по делам канцелярии эмира Мухаммед Абдалла аль-Мубарак ас-Сабах сообщил о госпитализации монарха. Согласно заявлению министра, состояние шейха Навафа было стабильным, ему оказывалась необходимая медицинская помощь.

Покойный эмир Кувейта вступил на престол 30 сентября 2020 года после смерти своего сводного брата Сабаха аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха, возглавлявшего страну с 2006 по 2020 год. В феврале 2006 года шейх Наваф был назначен наследным принцем по указу шейха Сабаха. Таким образом, он нарушил традицию, согласно которой эмирами становятся поочередно представители двух ветвей семьи ас-Сабах - аль-Джабер и ас-Салем. С июля 2020 года, пока шейх Сабах проходил лечение в США, шейх Наваф исполнял обязанности эмира.