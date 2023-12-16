В Великобритании сообщили о сбитом БПЛА в Красном море

По словам министра обороны Гранта Шэппса, беспилотник "нацеливался на торговое судно"

ЛОНДОН, 16 декабря. /ТАСС/. Британский эскадренный миноносец HMS Diamond сбил беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в Красном море. Об этом сообщил в соцсети X (ранее Twitter) министр обороны Великобритании Грант Шэппс.

"HMS Diamond сбил предполагаемый ударный беспилотник, который нацеливался на торговое судно, идущее в Красном море, уничтожив цель при помощи ракеты Sea Viper", - написал глава Минобороны. Он не привел каких-либо дополнительных подробностей.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа йеменские мятежники-хуситы заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена. Только 15 декабря Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании сообщил о трех инцидентах с торговыми судами в этом районе.