На границе Украины с четырьмя странами ЕС в очередях застряли около 4 тыс. грузовиков

В частности, на границе с Польшей ожидают 2,4 тыс. грузовиков, отметил представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Около 4 тыс. грузовиков ожидают возможности въехать на Украину на границе с Венгрией, Польшей, Румынией и Словакией. Об этом сообщил представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.

По его словам, на границе с Польшей ожидают 2,4 тыс. грузовиков. "На направлениях, где блокировка продолжается, по информации польских пограничников, по состоянию на утро ожидают 2,4 тыс. грузовиков: на КПП "Шегини" - 1,2 тыс., на КПП "Рава-Русская" - 550, на КПП "Краковец" - 650", - цитирует его агентство Укринформ.

Демченко добавил, что на границе со Словакией в сторону Украины в направлении пункта пропуска "Ужгород" стоит 450 грузовиков, с Венгрией в направлении пункта пропуска "Тиса" - 250 машин, с Румынией в направлении пункта пропуска "Порубное" - 870.

6 ноября польские перевозчики заблокировали три основных КПП на границе с Украиной: "Ягодин - Дорохуск", "Краковец - Корчева" и "Рава-Русская - Хребене". 23 ноября к ним добавился четвертый - "Медыка - Шегини". Водители грузовиков вынуждены сутками стоять в многокилометровых очередях. Протестующие польские перевозчики требуют отменить льготы, предоставленные Евросоюзом перевозчикам с Украины, восстановить прежний порядок обязательного лицензирования украинского коммерческого грузового транспорта и восстановить систему разрешений для украинских транспортных компаний, существовавшую до 24 февраля 2022 года. С начала блокады в очередях у границы умерли два украинских водителя. Накануне пункт пропуска "Ягодин - Дорохуск" возобновил работу, но его могут снова заблокировать, сообщила пресс-секретарь Волынской таможни Валентина Черныш.

Союз автоперевозчиков Словакии с 16 ноября периодически проводит блокаду КПП "Вышне-Немецке". С 1 декабря блокада стала бессрочной. Она была приостановлена на несколько дней 5 декабря и возобновлена 11 декабря. В тот же день венгерские дальнобойщики частично блокировали движение на границе с Украиной в знак протеста против появления украинских грузовиков на дорогах Евросоюза.