В США и Южной Корее считают, что применение КНДР ядерного оружия приведет к "концу режима"

Американская сторона подчеркивает, что любая ядерная атака КНДР против Республики Корея повлечет "незамедлительный, сокрушительный и решительный ответ"

ВАШИНГТОН, 16 декабря. /ТАСС/. Применение Пхеньяном ядерного оружия повлечет решительные ответные действия со стороны США и Республики Корея и приведет к "концу режима" в КНДР. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам заседания консультативной группы по вопросам ядерного планирования США и Республики Корея, распространенном пресс-службой Белого дома.

Как следует из документа, вторая встреча консультативной группы состоялась 15 декабря в Вашингтоне. "США подтвердили непоколебимую готовность обеспечивать Республике Корея расширенное сдерживание, подкрепленное полным набором американских возможностей, включая ядерные", - говорится в заявлении.

"Любая ядерная атака КНДР против США или их союзников неприемлема и приведет к окончанию режима Ким [Чен Ына], американская сторона подчеркивает, что любая ядерная атака КНДР против Республики Корея повлечет незамедлительный, сокрушительный и решительный ответ", - говорится в документе.

Как указывается в совместном заявлении, стороны на встрече в Вашингтоне отметили прогресс в сотрудничестве по ядерному сдерживанию, обсудили план работы на первую половину 2024 года и договорились провести третью встречу консультативной группы в Республике Корея летом 2024 года. Первая встреча консультативной группы по ядерному планированию Республики Корея и США состоялась в Сеуле в июле этого года.

По итогам апрельского саммита президенты США и Южной Кореи Джо Байден и Юн Сок Ёль приняли Вашингтонскую декларацию, в которой перечислен ряд шагов, направленных на демонстрацию потенциала сдерживания. В их числе создание консультативной группы по вопросам ядерного планирования, увеличение частоты появления американских стратегических вооружений на юге Корейского полуострова, расширение совместных учений.