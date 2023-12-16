Илон Маск заявил, что нет доказательств существования инопланетян

Он предположил, что люди - "единственные существа с сознанием" в этой части Галактики

НЬЮ-ЙОРК, 16 декабря. /ТАСС/. Илон Маск считает, что нет никаких доказательств существования инопланетян.

"Итальянский физик Энрико Ферми задавался очень глубокими вопросами, одним из которых был "где инопланетяне" <...>. Я не видел доказательств инопланетян, возможно, в этой части Галактики мы единственные существа с сознанием", - сказал он в интервью на празднике партии "Братья Италии" премьер-министра Джорджи Мелони.

Это мероприятие проводится для молодежи правого политического толка и получило свое название в честь персонажа по имени Атрейо романа-фэнтези "Бесконечная история" немецкого автора Михаэля Энде. Оно проходит ежегодно с 1998 года. На этот раз в нем принимают участие все члены правительства, в том числе представители союзных "Братьям" партий "Лига" и "Вперед, Италия", парламентарии, общественные деятели, журналисты и спортсмены.