СМИ: в Газе обстреляли церковь латинского обряда

По данным портала Vatican News, погибли две женщины

РИМ, 16 декабря. /ТАСС/. Церковь латинского обряда в Газе, куда неоднократно звонил Папа Римский Франциск, подверглась обстрелу со стороны Израиля, погибли две женщины, предположительно, престарелая мать и дочь, сообщает портал Vatican News.

По его данным, полученным из Латинского патриархата Иерусалима, единственная католическая церковь сектора, принимающая несколько сотен беженцев, окружена израильскими военными, которые оправдывают свои действия тем, что на ее территории находятся пусковые ракетные установки.

Ранее израильская армия нанесла удар по комплексу Святого Порфирия - старейшему христианскому приходу в Газе. Храм был основан в 452 году и реконструирован во второй половине XIX века. Сообщалось, что в результате обрушений погибли 18 человек.