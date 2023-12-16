Эсминец США сбил в Красном море 14 дронов, запущенных с территории хуситов в Йемене

По данным CENTCOM, ущерба кораблям, находившимся в этом регионе, нанесено не было

НЬЮ-ЙОРК, 16 декабря. /ТАСС/. Ракетный эсминец ВМС США Carney сбил в Красном море 14 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), запущенных из районов Йемена, находящихся под контролем мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы). Об этом сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM).

"Рано утром 16 декабря американский эсминец Carney, действовавший в Красном море, успешно поразил 14 ударных дронов, выпущенных из районов Йемена, контролируемых хуситами", - говорится в сообщении, размещенном на странице CENTCOM в социальной сети X (ранее Twitter).

По данным командования, ущерба кораблям, находившимся в этом регионе, нанесено не было. "Региональные партнеры в Красном море были предупреждены об угрозе", - уточняется в заявлении.

Центральное командование ВС США сообщило 3 декабря, что в международных водах в южной части Красного моря произошли четыре атаки с применением ракет и БПЛА на три коммерческих судна. Как отмечалось в заявлении, ракетный эсминец ВМС США Carney, в частности, "сбил беспилотник, запущенный с контролируемой хуситами территории Йемена", а также другие БПЛА и ракеты. По версии американской стороны, хуситы действовали при поддержке Ирана. Как заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, Вашингтон не может с достаточной уверенностью утверждать, что эсминец Carney был целью атаки.