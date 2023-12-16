Оппозиция Бангладеш запланировала акцию протеста "от рассвета до заката"

По данным газеты Dhaka Tribune, цель митинга заключается в оказании давления на правительство, чтобы заставить его уйти в отставку

НЬЮ-ДЕЛИ, 16 декабря. /ТАСС/. Оппозиционная Национальная партия Бангладеш (BNP) запланировала провести в понедельник общенациональный митинг с требованиями отставки премьера страны Шейх Хасины. Об этом со ссылкой на генерального секретаря BNP Рухула Кабира Ризви сообщила газета Dhaka Tribune.

По этим данным, акция BNP, к которой планируют присоединиться другие оппозиционные партии, "начнется на рассвете в 6:00 по местному времени (3:00 мск) и продлится до заката в 18:00 часов (15:00 мск)". Ризви отметил, что митинг будет организован, "чтобы оказать давление на правительство Бангладеш с целью заставить его уйти в отставку, провести выборы при беспартийном нейтральном правительстве и освободить лидеров и активистов BNP". Dhaka Tribune напомнила, что это будет уже четвертый подобный митинг оппозиции с конца октября.

Парламентские выборы в Бангладеш запланированы на 7 января 2024 года. Премьер этой страны, лидер партии "Авами лиг" (АЛ, "Народная лига") Хасина намерена добиваться переизбрания в четвертый раз. BNP еще летом начала активную кампанию уличных протестов, требуя отставки Хасины, утверждая, что только так можно гарантировать свободное и честное голосование. В ответ на это премьер заявляет, что оппозиция стремится погрузить страну в хаос.