СМИ: Австрия не сняла блокировку с 12-го пакета санкций ЕС против РФ

По информации портала EUobserver, Вена в обмен на поддержку санкций продолжает требовать от Киева исключить банковскую группу Raiffeisen из украинского списка "спонсоров войны"

БРЮССЕЛЬ, 16 декабря. /ТАСС/. Австрия заблокировала принятие 12-го пакета санкций ЕС против России перед саммитом ЕС и не сняла своих возражений, сообщил брюссельский портал EUobserver.

"Они использовали право "отсрочки для изучения", которая может быть снята в понедельник или позднее на неделе", - сообщил портал со ссылкой на свои источники. Он подтвердил информацию, что в обмен на поддержку 12-го пакета Австрия продолжает требовать от Киева исключить банковскую группу Raiffeisen из украинского списка "спонсоров войны". Ранее Венгрия аналогичным образом добилась исключения из этого списка своего банка OTP.

Лидеры стран Евросоюза в итоговой декларации саммита 14 декабря заявили, что "приветствуют принятие 12-го пакета санкций" против РФ, который все еще официально не утвержден.