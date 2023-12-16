В ХАМАС допустили возобновление переговоров о поэтапном обмене заложников на заключенных

По данным телеканала Al Arabiya, два представителя руководства движения сообщили, что на таком подходе "сейчас настаивают посредники"

КАИР, 16 декабря. /ТАСС/. Палестинское движение ХАМАС не исключает возобновления диалога об обмене захваченных радикалами заложников на палестинцев, заключенных в израильских тюрьмах, с возможностью поэтапного выполнения договоренностей. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

"Мы не закрыли дверь для переговоров о разделении на отдельные части общих договоренностей [по обмену]", - заявили телеканалу два представителя руководства ХАМАС. Они указали, что на таком подходе "сейчас настаивают посредники".

Представители руководства радикального движения сообщили, что предали посредникам условия, на которых ХАМАС согласится возобновить переговоры. По их словам, это "всеобъемлющее и взаимное прекращение огня [в секторе Газа]".

После срыва перемирия в Газе, в ходе которого израильской стороне были переданы около сотни заложников, лидеры ХАМАС заявляли, что движение может пойти на переговоры об освобождении, если речь будет идти только об обмене оставшихся заложников на всех палестинских заключенных, находящихся в тюрьмах Израиля.

22 ноября ХАМАС сообщило о достижении с Израилем при посредничестве Египта и Катара соглашения о гуманитарном перемирии в секторе Газа, которое вступило в силу 24 ноября. Договоренности предусматривали освобождение удерживаемых в анклаве детей, подростков (в возрасте до 19 лет) и женщин в обмен на освобождение из израильских тюрем подростков и женщин.

27 ноября стороны продлили перемирие еще на два дня на прежних условиях. 30 ноября армия Израиля сообщила о продлении перемирия в анклаве еще на один день, но утром 1 декабря армейская пресс-служба заявила, что перемирие было нарушено движением ХАМАС, которое открыло огонь по израильской территории, а в ответ были возобновлены военные действия в анклаве. Всего за неделю гуманитарной паузы, по данным израильских властей, удалось освободить из сектора Газа порядка 110 похищенных 7 октября человек.