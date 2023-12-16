В ХАМАС заявили, что 45% погибших при ударах Израиля на юге Газы были перемещенными лицами

Они перебрались туда в поисках безопасности из северной части анклава

КАИР, 16 декабря. /ТАСС/. Почти половина погибших при ударах израильских сил по южным районам сектора Газа были перемещенными лицами и перебрались туда в поисках безопасности из северной части анклава. С таким утверждением выступило палестинское движение ХАМАС.

"45% убитых в результате непрерывных израильских бомбардировок южных районов Газы, включая город Рафах, были перемещенными лицами", - говорится в заявлении ХАМАС, опубликованном в Telegram-канале движения. По убеждению ХАМАС, такие действия Израиля "полностью дискредитируют его утверждения о безопасных районах на юге Газы". В заявлении отмечается, что призывы израильских властей к жителям сектора двигаться на юг анклава "абсолютная ложь и ловушка для совершения новых преступлений против гражданского населения".

По данным ХАМАС, на сегодняшний день в результате обстрелов и бомбардировок израильской армией территории Газы в секторе погибли более 19 тыс. человек, около 52 тыс. получили ранения, пропавшими без вести до сих пор числятся порядка 8 тыс. На Западном берегу реки Иордан с 7 октября, по сведениям радикального движения, погибли 289 человек.