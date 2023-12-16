Аббас заявил, что нужны скоординированные арабские усилия для прекращения агрессии Израиля

Президент Государства Палестина также обсудил с королем Бахрейна аспекты двусторонних отношений, рассмотрели способы их развития в различных областях

РАБАТ, 16 декабря. /ТАСС/. Необходимы скоординированные арабские усилия для прекращения израильской агрессии на палестинских территориях, в частности, в секторе Газа. Об этом заявил президент Государства Палестина Махмуд Аббас в ходе телефонного разговора с королем Бахрейна Хамадом бен Исой Аль Халифа.

Палестинский лидер проинформировал монарха о текущей ситуации в зоне ближневосточного конфликта и продолжающихся нападениях Израиля. Аббас подчеркнул "необходимость скоординированных усилий с арабскими братьями в целях прекращения израильской агрессии, предотвращения перемещения палестинского народа и обеспечения скорой доставки ему гуманитарной помощи, а также поставок воды и электричества", сообщает информационное агентство WAFA.

Президент Палестины и король Бахрейна также обсудили аспекты двусторонних отношений, рассмотрели способы их развития в различных областях.