Литва и США подписали план военного сотрудничества до 2028 года

Директор по оборонной политике Минобороны балтийской республики Вайдотас Урбялис заявил, что военное сотрудничество Вильнюса и Вашингтона в последнее время "качественно расширилось"

ВИЛЬНЮС, 16 декабря. /ТАСС/. Литва и США подписали план двустороннего сотрудничества в военной сфере на период с 2024 года по 2028 год. Об этом сообщило Минобороны балтийской республики.

"Литва и США являются союзниками, которые одинаково оценивают угрозы международной безопасности и тесно взаимодействуют по части усиления мер сдерживания в регионе. Об этом свидетельствует подписанный документ", - приводятся в сообщении слова поставившего подпись от Литвы директора по оборонной политике военного ведомства Вайдотаса Урбялиса.

Он утверждал, что военное сотрудничество Вильнюса и Вашингтона в последнее время "качественно расширилось". В Пабраде, напомнил директор, на основе непрерывной ротации находится батальон армии США. "Литва постоянно совершенствует и развивает инфраструктуру приема подразделений союзников, в том числе из США", - заявил Урбялис. "Реализуется около 60 проектов по закупке в США необходимого для нашей армии вооружения, как, например, реактивных систем залпового огня HIMARS, бронированных вездеходов, противотанковых систем Javelin", - сказал он.

Подписанный документ, по оценке Урбялиса, свидетельствует о выполнении США обязательств активно действовать в регионе и усиливать средства сдерживания.