Чад объявил о высылке дипломатов Судана

Такое решение было принято после заявления замначальника генштаба ВС Судана генерала Ясера аль-Атаха, обвинившего Чад во вмешательстве во внутрисуданский конфликт, пишет портал Alwihda Info

ХАРАРЕ, 16 декабря. /ТАСС/. МИД Чада объявил 16 декабря о выдворении четырех сотрудников суданского посольства в Нджамене. Об этом сообщил чадский портал Alwihda Info со ссылкой на заявление министерства иностранных дел, по делам чадцев за рубежом и международного сотрудничества.

"Посол Судана в Республике Чад Осман Мохамед Юнис был вызван госминистром, министром иностранных дел, по делам чадцев за рубежом и международного сотрудничества Махаматом Салехом Аннадифом, - цитирует портал заявление МИД. - Посол был проинформирован о том, что правительство [Чада] объявляет персонами нон грата суданских дипломатов в Чаде - первого советника Мухтара Билала Абдельсалама аль-Абаса, военного атташе Абдель-Рахима аль-Хака Альтума, консула в Нджамене аль-Хака Абдаллу аль-Хака Ахмеда и помощника генконсула в Абеше Мохамеда аль-Хака Бахита Фараха. Они должны в течение 72 часов покинуть территорию Республики Чад".

Эти меры, отмечает МИД Чада, приняты после неприемлемых и лишенных оснований утверждений заместителя начальника генштаба ВС Судана генерала Ясера аль-Атаха, который обвинил Чад во вмешательстве во внутрисуданский конфликт. Эти обвинения были повторены министром иностранных дел Судана Али Асадихом.