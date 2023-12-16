Источник сообщил, что ЕС начал процедуру утверждения 12-го пакета санкций против РФ

Ожидается, что он вступит в силу в начале следующей недели

БРЮССЕЛЬ, 16 декабря. /ТАСС/. ЕС начал письменную процедуру утверждения 12-го пакета санкций против РФ, который включает в том числе запрет на поставки в страны сообщества российских ювелирных алмазов. Об этом сообщил ТАСС источник в институтах ЕС в Брюсселе.

"Письменная процедура инициирована, она должна пройти быстро, санкции вступят в силу в ближайшее время, в крайнем случае в начале следующей недели", - сказал дипломат. Начало процедуры утверждения стало возможным после снятия австрийского вето на этот пакет.

Ранее агентство Reuters подтвердило, что Австрия сняла свое вето с 12-го пакета, заставив в обмен Киев исключить банковскую группу Raiffeisen Bank International из украинского списка "спонсоров войны", куда она была включена за решение продолжать работу в России. Фактически Австрия повторила действия премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который ранее добился от Киева исключения из списка "спонсоров войны" венгерского банка OTP, активно работающего с Россией.

В итоговом заявлении саммита ЕС, прошедшего 14-15 декабря, говорилось, что ЕС "приветствует утверждение 12-го пакета санкций", что ни на момент принятия официального документа, ни спустя почти двое суток не соответствует действительности. По мнению большинства журналистов, освещавших саммит, лидеры ЕС были настолько поглощены дискуссией о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС, что не заметили ошибочную фразу в тексте. Пресс-служба Евросовета попыталась объяснить это "поддержкой на саммите политического решения" о введении этих рестрикций.

Как ранее сообщала Еврокомиссия, 12-й пакет санкций должен будет включать запрет на импорт в ЕС российских ювелирных алмазов, а также ряд мер в рамках попыток заставить независимых операторов соблюдать неработающий потолок цен на российскую нефть, включая обязательные уведомления Еврокомиссии о продаже России танкеров. Кроме того, в пакет войдут ограничения финансовых транзакций со стороны российских граждан, резидентов или компаний из стран ЕС в третьи страны, расширение списка товаров двойного назначения, которые запрещено поставлять и реэкспортировать в Россию, и новые дополнения в черный список юридических и физических лиц РФ. Сейчас этот перечень включает свыше 1,8 тыс. позиций и является крупнейшим в истории Евросоюза.

По информации источников, Еврокомиссии пришлось смягчить предложенный изначально проект санкций под давлением стран ЕС, но запрет на импорт ювелирных алмазов, который с начала осени согласовывался со странами Группы семи, в этом пакете остался. На промышленные алмазы он распространен не будет.