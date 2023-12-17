Кулеба назвал подарком из Берлина согласие ЕС на переговоры о приеме Киева

Глава МИД Украины добавил, что "серые зоны в Европе больше невозможны"

БЕРЛИН, 17 декабря. /ТАСС/. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что усилия канцлера ФРГ Олафа Шольца по преодолению вето Венгрии на начало переговоров ЕС с Украиной войдут в историю. Об этом министр заявил в интервью газете Bild.

"То, что канцлер Германии Олаф Шольц сделал на саммите, чтобы устранить угрозу вето со стороны Венгрии, войдет в историю как акт германского лидерства в интересах Европы", - сказал Кулеба. По его словам, Шольц вызвал на этой неделе "искреннее и заслуженное восхищение" со стороны украинцев. Министр утверждал, что во время визита в Берлин в мае 2022 года его призывы к Германии взять на себя руководящую роль в процессе предоставления Украине статуса страны - кандидата на вступление в ЕС "по большей части остались без внимания". "Германия не хочет руководить", - говорили мне эксперты и политики в Берлине. Я рад, что с тех пор политические решения Германии изменились", - заявил Кулеба.

"У нас много причин быть благодарными Германии - от военной помощи до финансовой поддержки, но политическая ясность по членству Украины в ЕС, возможно, является лучшим рождественским подарком из Берлина. Серые зоны в Европе больше невозможны", - сказал глава МИД Украины.

В ночь на пятницу лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе приняли решение начать переговоры с Украиной о вступлении в сообщество. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступал против этого, но не смог убедить своих коллег в необходимости воздержаться от такого шага. Ранее в интервью радиостанции Kossuth он заявил, что присоединение к ЕС - долгий процесс, и в конечном итоге для этого требуется согласие национальных парламентов всех 27 стран Евросоюза.

Как ранее сообщило европейское издание газеты Politico, Шольц на саммите ЕС в четверг предложил Орбану выйти за кофе во время обсуждения плана о начале переговоров по вступлению Украины в состав сообщества. По словам одного из европейских дипломатов, Шольц "использовал старый трюк" со времен работы на посту заместителя председателя молодежной организации Социал-демократической партии Германии. Как отметил сам канцлер, в результате европейские лидеры смогли принять решение о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС, оставив за венгерским премьером "право заявить, что он не голосовал за данное решение". Издание отмечает, что за несколько часов до этого венгерский лидер отстаивал свою позицию касательно этого вопроса во время завтрака с Шольцем, президентом Франции Эмманюэлем Макроном, а также главами Евросовета и Еврокомиссии Шарлем Мишелем и Урсулой фон дер Ляйен. После трехчасовых дискуссий с другими представителями европейских стран на саммите ЕС Орбан принял решение покинуть зал заседаний, заявив, что "Венгрия не желает принимать участие в этом плохом решении и поэтому сегодня воздержалась".