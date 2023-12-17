В Чили пройдет конституционный референдум

Как следует из опроса компании Cadem, поддержать новый текст документа готовы 38% респондентов, голосовать против намерены 46%

БУЭНОС-АЙРЕС, 17 декабря. /ТАСС/. Референдум об одобрении новой конституции пройдет в Чили. Это уже вторая попытка принятия нового основного закона страны взамен документа, разработанного в годы диктатуры Аугусто Пиночета (1973-1990).

Чилийцам будет предложено ответить на вопрос: "Вы поддерживаете текст новой конституции или нет?". Участие в плебисците обязательно для всех граждан старше 18 лет.

Если документ будет одобрен, то президент Габриэль Борич должен будет созвать заседание Национального конгресса, на котором он принесет клятву уважать и соблюдать новую конституцию. В течение 10 дней после этого текст нового основного закона будет опубликован в правительственном бюллетене и вступит в силу.

Если проект не получит одобрение, Борич, как он заявлял ранее, не будет настаивать на третьем процессе разработки.

От протестов к разработке новой конституции

Правительство экс-президента Чили Себастьяна Пиньеры обещало инициировать процесс разработки новой конституции во время волны протестов, которые охватили страну в октябре - декабре 2019 года. Социальная напряженность в республике вылилась в манифестации и беспорядки, из-за которых власти были вынуждены отказаться от проведения саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества и ввести комендантский час. Погибли более 30 человек.

Одним из требований протестующих стала разработка новой конституции, которая гарантировала бы больший контроль государства над обеспечением граждан базовыми услугами. 25 октября 2020 года в Чили прошел референдум, на котором за изменение основного закона страны проголосовали почти 80% граждан.

В Учредительное собрание первого созыва вошли 155 членов, которые были избраны в апреле 2021 года в результате всенародного голосования. Большинство в органе получили представители левых и левоцентристских партий и движений.

На референдуме 4 сентября 2022 года против одобрения проекта конституции высказались 61,86% чилийцев, за - 38,14%. По мнению экспертов, социально ориентированный документ избиратели сочли слишком радикальным.

Вторая попытка

В декабре 2022 года чилийские законодатели из оппозиции и правящей коалиции договорились повторно запустить разработку новой конституции. В марте 2023 года приступила к работе экспертная комиссия из 24 человек, избранных парламентом. Они подготовили предварительный проект конституции, доработкой которого занималось новое Учредительное собрание. В него вошли 50 человек, которые были избраны в результате общенационального голосования. Большинство в нем получили представители правых и правоцентристских сил.

Как и в предыдущем проекте, в новом документе Чили определяется как "социальное и демократическое правовое государство". Однако в этой версии указывается, что социальные права могут предоставляться не только государством, но и частными учреждениями. Коренные народы признаются частью единой и неделимой чилийской нации, государство обязуется уважать и продвигать их индивидуальные и коллективные права, при этом по сравнению с первым проектом был исключен пункт их обязательного представительства в парламенте.

В тексте также есть положения, которые ограничивают право на забастовку и позволяют высылать нелегальных мигрантов. Как и в первом проекте конституции, в документе есть положения о долге государства по защите окружающей среды, гарантируется право на доступ к воде.

Споры в чилийском обществе вызвала формулировка статьи, гарантирующей право на жизнь, в том числе "тех, кто родится". Общественники считают, что противники абортов могут использовать этот текст для отмены закона, разрешающего прерывать беременность в случае изнасилования, наличия риска для жизни матери и нежизнеспособности плода. В настоящее время это единственные основания, по которым женщина в Чили может сделать аборт.

Разногласия также вызвал пункт, который освобождает от земельных налогов объекты недвижимости, предназначенные для основного проживания. Критики этой статьи отмечают, что сейчас этим налогом облагается всего 23% жилищ, и в это число входят самые дорогие дома в стране. Средства, собранные из этих налогов, распределились в том числе между более бедными районами страны.

Проект поддержали представители правых и правоцентристских сил - Республиканской партии и коалиции "Чили, вперед", левый альянс "Единство ради Чили" голосовал против.

Перспективы одобрения

Компания Cadem 26 ноября опубликовала результаты опроса, согласно которым за одобрение нового текста конституции были готовы проголосовать 38% респондентов, против - 46%. Остальные 16% пока еще не определились, не ответили или заявили, что не собираются голосовать

В поддержку законопроекта высказались экс-президенты Чили Эдуардо Фрей и Себастьян Пиньера, первый вариант они подвергли критике. Против призвала голосовать экс-глава государства Мишель Бачелет, считающая, что предлагаемый вариант ограничивает возможности для отстаивания прав женщин. С критикой также выступил бывший президент Рикардо Лагос.