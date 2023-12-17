СМИ: Пентагон рассматривает возможность ударов по военным объектам хуситов

По данным портала Semafor, в ходе обсуждения такого варианта развития событий учитывается вероятность начала более широкой войны против Ирана

НЬЮ-ЙОРК, 17 декабря. /ТАСС/. Минобороны США рассматривает возможность нанесения прямых ударов по военным объектам йеменских мятежников-хуситов из движения "Ансар Аллах". Об этом сообщил в субботу портал Semafor со ссылкой на источники.

По их данным, в Пентагоне обсуждают, какие меры стоит принять в ответ на участившиеся атаки хуситов по судам в Красном море. Как заявили порталу представители администрации президента США Джо Байдена, американские власти все больше обеспокоены тем, что из-за действий хуситов будет подорвана торговля с Израилем и увеличатся расходы США на поддержку еврейского государства.

При этом, как отмечают источники портала, при обсуждении возможности удара по объектам хуситов учитывается вероятность начала более широкой войны против Ирана.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Соединенные Штаты совместно с партнерами работают над формированием коалиции для принятия мер в отношении хуситов.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа йеменские мятежники из движения "Ансар Аллах" заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена.