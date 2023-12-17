NYT: украинские военные назвали контрнаступление ВСУ на Днепре самоубийством

По сведениям газеты, военнослужащие также опровергли заявления чиновников о том, что ВСУ удалось закрепиться на левом берегу реки и создать несколько опорных пунктов

НЬЮ-ЙОРК, 17 декабря. /ТАСС/. Украинские военные охарактеризовали попытки контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в южных районах Херсона как жестокое и бесполезное. Об этом говорится в опубликованной в субботу статье газеты The New York Times.

"Там [на левом берегу Днепра] невозможно закрепиться. Переместить туда оборудование невозможно, - передает газета слова одного из украинских бойцов по имени Алексей. - Это даже не борьба за выживание. Эта миссия - самоубийство".

Военные также опровергли заявления украинских чиновников о том, что ВСУ удалось закрепиться на левом берегу Днепра и создать несколько опорных пунктов. Бойцы назвали эти сведения преувеличенными. Причинами многочисленных потерь в районе села Крынки, по словам солдат, являются плохая подготовка и материально-техническое обеспечение украинских военнослужащих.

Согласно The New York Times, Генштаб ВСУ пока не комментирует обвинения военных.

Украинская армия с начала июня совершала безуспешные попытки наступления. По данным главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, за полгода Киев потерял более 125 тыс. человек и свыше 16 тыс. единиц вооружения. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что наступление так и не принесло Украине значимых результатов. В последние недели на Западе и в самом Киеве неоднократно звучали заявления, что контрнаступление оказалось недостаточно успешным, а на фронте сложилась тупиковая для украинской стороны ситуация.