При этом Роман Костенко подчеркнул, что у Украины также достаточно много боеприпасов такого типа

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) не имеют средств для противодействия планирующим бомбам, которые использует Россия. Таким мнением поделился секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, полковник СБУ Роман Костенко.

"У нас нет средств, которые могли бы помешать врагу использовать эти бомбы. Эти бомбы, как правило, от 500 [кг] до 3 тонн, которые они могут использовать", - сказал он в эфире телеканала "Прямой".

Костенко подчеркнул, что использование планирующих бомб безопасно для российских подразделений, так как ВСУ не могут их достать. Он отметил, что и Россия, и Украина имеют достаточно много боеприпасов такого типа со времен Советского Союза.

Украинская армия с начала июня совершала безуспешные попытки наступления. По данным главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, за полгода Киев потерял более 125 тыс. человек и свыше 16 тыс. единиц вооружения. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что наступление так и не принесло Украине значимых результатов. В последние недели на Западе и в Киеве неоднократно звучали заявления, что контрнаступление оказалось недостаточно успешным, а на фронте сложилась тупиковая для украинской стороны ситуация.