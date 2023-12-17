Безопасность полетов Мадуро на переговоры с Гайаной обеспечили истребители Су-30МК2

По словам президента Венесуэлы, самолеты защищали борт президента от возможной "западни"

КАРАКАС, 17 декабря. /ТАСС/. В полете на переговоры по урегулированию территориального спора между Венесуэлой и Гайаной, которые состоялись в четверг в островном карибском государстве Сент-Винсент и Гренадины, а также при возвращении в Каракас борт президента Венесуэлы Николаса Мадуро сопровождали многоцелевые истребители Су-30МК2 ВВС Венесуэлы. Об этом Мадуро сообщил в субботу на встрече с высшим командованием вооруженных сил Венесуэлы, которая транслировалась телеканалом Venezolana de Televisión.

"Наc сопровождали истребители "Сухой" наших славных военно-воздушных сил, мы взволнованно видели, как [истребители] "Сухой" уверенно ведут нас в воздушном пространстве Венесуэлы", - указал президент. "Мы видели, как рядом с нами [истребитель] "Сухой" защищает нас на всякий случай от возможной авантюры, западни, засады империализма, ExxonMobil или Южного командования [ВС США] <...> как вооруженные силы защищают своего верховного главнокомандующего, который летит на дипломатический бой", - подчеркнул президент.

Мадуро продемонстрировал видео, размещенные на своей странице в соцсети X ( ранее Twitter), на которых он переговаривался с командирами Су-30МК2.