Глава Генштаба ЦАХАЛ взял на себя ответственность за инцидент с гибелью заложников

Герци Халеви подчеркнул, что будет сделано все для того, чтобы не допустить повторения таких случаев

ТЕЛЬ-АВИВ, 17 декабря. /ТАСС/. Начальник Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви взял на себя ответственность за трагический инцидент, в результате которого силы ЦАХАЛ по ошибке убили трех заложников, которых удерживало палестинское радикальное движение ХАМАС.

"ЦАХАЛ и я, как его командир, несем ответственность за то, что произошло, и мы сделаем все, чтобы не допустить повторения подобных случаев в будущем, - сказал Халеви, слова которого приводит газета Yedioth Ahronoth. - Солдаты и командиры Армии обороны Израиля больше всего хотят спасения заложников живыми. В данном случае нам это не удалось. Мы глубоко сочувствуем и скорбим вместе с семьями погибших".

Ранее пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что во время боя в секторе Газа военнослужащие по ошибке определили трех израильских заложников как угрозу, открыли по ним огонь и убили. В заявлении указывалось, что ЦАХАЛ глубоко сожалеет в связи с этим трагическим инцидентом и выражает семьям убитых соболезнования. Израильские военные добавили, что их миссия состоит в том, чтобы "найти пропавших без вести и вернуть всех заложников домой".