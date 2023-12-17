Sky: прямая линия Путина отражает успехи российских военных в зоне СВО

Появление президента России отражает растущую уверенность в том, что ход конфликта меняется в его пользу, написал военный обозреватель британского телеканала Шон Белл

ЛОНДОН, 17 декабря. /ТАСС/. Военный обозреватель британского телеканала Sky News Шон Белл заявил, что выступление президента России Владимира Путина на прямой линии и большой пресс-конференции в четверг отражает успех российских военных в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

"Появление Путина, несомненно, отражает растущую уверенность в том, что ход конфликта меняется в его пользу", - написал Белл в субботнем материале Sky News.

Несмотря на огромную военную и финансовую поддержку Запада, контрнаступление Украины не оправдало ожиданий. Вследствие чего западные лидеры неизбежно задаются вопросом, может ли Украина одержать победу в этом конфликте, или же продолжение боевых действий может привести к еще большим потерям.

"Неудивительно, что Путин воодушевлен, хотя конфликт еще далек от завершения", - подытожил Белл.

14 декабря в ходе прямой линии и большой пресс-конференции Путин выразил уверенность в том, что Россия одержит победу в СВО.