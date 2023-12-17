Мадуро высоко оценил результаты переговоров по территориальному спору с Гайаной

В совместной декларации страны подтвердили, что не допустят обострение ситуации в спорном регионе

КАРАКАС, 17 декабря. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро дал высокую оценку результатам переговоров с президентом Гайаны Мухаммедом Ирфааном Али по урегулированию многолетнего территориального спора между этими странами, которые состоялись в четверг в столице островного карибского государства Сент-Винсент и Гренадины Кингстауне.

"14 декабря войдет в историю боливарианской дипломатии мира как день триумфа правды Венесуэлы перед Латинской Америкой и странами Карибского бассейна, день триумфа нашей правды, <…> нашего дипломатического потенциала", - заявил в субботу Мадуро на встрече с высшим командованием вооруженных сил Венесуэлы, которая транслировалась телеканалом Venezolana de Televisión.

Президент заверил, что на переговорах "мы завоевали мир, никто не сможет нарушить его". Он подчеркнул важное значение вооруженных сил в обеспечении мира и безопасности Венесуэлы. "Нам удалось укрепить мир и внутреннюю безопасность, монолитный союз боливарианских вооруженных сил, который во все времена преодолевает любые трудности", - указал Мадуро.

В совместной декларации по итогам переговоров Венесуэла и Гайана приняли на себя обязательства отказаться от любого применения силы в урегулировании территориального конфликта, подтвердили обязательства сохранить Латинскую Америку зоной мира, не допускать обострения ситуации в спорном регионе Гайаны-Эссекибо, решать многолетний территориальный спор в соответствии с международным правом.